Defence24: Отправленные в Польшу французские Rafale могут нести ядерное оружие

Переброшенные по решению президента Франции Эмануэля Макрону в Польшу три истребителя Rafale способны нести ядерное оружие. Об этом сообщило издание Defence24.
«В Польше появились французские многоцелевые самолеты Rafale из специального подразделения, приспособленного для того, чтобы нести ядерное оружие», — говорится в публикации.
В материале уточнялось, что Rafale прилетели без ядерного оружия, по крайней мере, на это не указывают обнародованные фото. Однако полной уверенности в этом быть не может, поскольку на польскую базу в Минске-Мазовецком приземлился транспортный самолет поддержки А400М.
Издание полагает, что даже если Rafale не прилетели с опасным оружием, то его можно в любой момент доставить. Кроме того, сам факт появления французских истребителей имеет как политическое, так и оперативное значение.
Как писал сайт KP.RU, 11 сентября после инцидента с беспилотниками в Польше Макрон пообещал Варшаве направить три истребителя Rafale для патрулирования неба над республикой и другими странами Восточной Европы.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов указал, что упавшие в Польше дроны оказались без боевой части, что лишний раз подтверждает, что этот инцидент является провокацией киевского режима и политиков ЕС.