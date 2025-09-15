Посол Корчунов отверг обвинения в нарушении РФ воздушного пространства Польши

Посол РФ в Норвегии опроверг обвинения в якобы нарушении Россией воздушного пространства Польши. С соответствующим заявлением дипломат выступил во время беседы в Министерстве иностранных дел скандинавского государства. Об этом заявляет посольство РФ в Норвегии в официальном Telegram-канале.
Как известно, Корчунов был вызвал в МИД Норвегии во вторник, 15 сентября. Там ему предстояло провести беседу с Йоном Эльведалом Фредриксеном — директором департамента политики безопасности и северных регионов. В ходе разговора последний начал выражать протест. Все из-за инцидента с беспилотниками в Польше.
«Норвежской стороной выражен протест в связи с якобы имевшим место 10 сентября нарушением воздушного пространства Польши на фоне российских ударов по военным объектам на территории Украины. Отвергли выдвинутые обвинения», — говорится в сообщении российского дипведомства.
Немногим ранее инцидент с беспилотниками в Польше прокомментировал посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Он подчеркнул, что Москва не отправляла никакие дроны, поскольку в подобном банально нет смысла. Каких-либо доказательств того, что беспилотники действительно российские, у британской стороны не оказалось.