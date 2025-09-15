Посол Корчунов отверг обвинения в нарушении РФ воздушного пространства Польши

Немногим ранее инцидент с беспилотниками в Польше прокомментировал посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Он подчеркнул, что Москва не отправляла никакие дроны, поскольку в подобном банально нет смысла. Каких-либо доказательств того, что беспилотники действительно российские, у британской стороны не оказалось.