Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Корчунов отверг обвинения в нарушении РФ воздушного пространства Польши

Посла РФ в Норвегии Корчунова вызвали в МИД северной страны, чтобы выразить протест.

Источник: Комсомольская правда

Посол РФ в Норвегии опроверг обвинения в якобы нарушении Россией воздушного пространства Польши. С соответствующим заявлением дипломат выступил во время беседы в Министерстве иностранных дел скандинавского государства. Об этом заявляет посольство РФ в Норвегии в официальном Telegram-канале.

Как известно, Корчунов был вызвал в МИД Норвегии во вторник, 15 сентября. Там ему предстояло провести беседу с Йоном Эльведалом Фредриксеном — директором департамента политики безопасности и северных регионов. В ходе разговора последний начал выражать протест. Все из-за инцидента с беспилотниками в Польше.

«Норвежской стороной выражен протест в связи с якобы имевшим место 10 сентября нарушением воздушного пространства Польши на фоне российских ударов по военным объектам на территории Украины. Отвергли выдвинутые обвинения», — говорится в сообщении российского дипведомства.

Немногим ранее инцидент с беспилотниками в Польше прокомментировал посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Он подчеркнул, что Москва не отправляла никакие дроны, поскольку в подобном банально нет смысла. Каких-либо доказательств того, что беспилотники действительно российские, у британской стороны не оказалось.