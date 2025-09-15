Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области подведены итоги выборов

В Волгоградской области подведены итоги выборов в 52 органа местного самоуправления.

Источник: Reuters

По итогам двухдневных голосований были избраны 26 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов городских и сельских поселений.

Так, 24 новых главы поселений представляют политическую партию «Единая Россия», а также двое в порядке самовыдвижения.

В 26 представительных органах муниципальных образований замещено 185 депутатских мандатов. Голоса избирателей распределились между партиями:

160 кандидатов, выдвинутых политической партией «Единая Россия»;

7 кандидатов, выдвинутых политической партией ЛДПР;

5 кандидатов, выдвинутых политической партией КПРФ;

5 кандидатов, выдвинутых политической партией «Новые люди»;

4 кандидата, выдвинутые политической партией «Справедливая Россия — За правду»;

2 кандидата, выдвинутые политической партией «Партия пенсионеров»;

2 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Отмечается, что среди избранных депутатов имеются 5 участников специальной военной операции. Явка избирателей на выборах в регионе составила 36,69%.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше