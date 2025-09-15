В Волгоградской области подведены итоги выборов

По итогам двухдневных голосований были избраны 26 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов городских и сельских поселений.
Так, 24 новых главы поселений представляют политическую партию «Единая Россия», а также двое в порядке самовыдвижения.
В 26 представительных органах муниципальных образований замещено 185 депутатских мандатов. Голоса избирателей распределились между партиями:
160 кандидатов, выдвинутых политической партией «Единая Россия»;
7 кандидатов, выдвинутых политической партией ЛДПР;
5 кандидатов, выдвинутых политической партией КПРФ;
5 кандидатов, выдвинутых политической партией «Новые люди»;
4 кандидата, выдвинутые политической партией «Справедливая Россия — За правду»;
2 кандидата, выдвинутые политической партией «Партия пенсионеров»;
2 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
Отмечается, что среди избранных депутатов имеются 5 участников специальной военной операции. Явка избирателей на выборах в регионе составила 36,69%.