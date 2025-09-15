Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США пообещали без ЕС не вводить пошлины против Китая за закупку российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент обозначил принципиальную позицию Соединённых Штатов по поводу введения экономических ограничений против Китая. Он подчеркнул, что Вашингтон не готов действовать в одностороннем порядке без поддержки европейских партнёров.

Источник: Life.ru

«Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, и без них мы не будем двигаться дальше», — сказал Бессент в ходе пресс-конференции в Мадриде.

Американский чиновник также настаивает на более активной роли европейских государств в сокращении доходов России от нефтяного экспорта и в урегулировании конфликта на Украине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп предложил ЕС поддержать повышение пошлин на товары из Китая до 100%, чтобы совместно давить на Россию. В столице ЕС, однако, отвергли эту идею, заявив, что она не соответствует подходу блока, который принципиально не использует таможенные тарифы в качестве санкционного инструмента. В Пекине уже готовы предпринять ответные меры, если страны НАТО, следуя указаниям США, попытаются ввести пошлины на китайские товары под предлогом закупок нефти из России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше