В США пообещали без ЕС не вводить пошлины против Китая за закупку российской нефти

Напомним, что президент США Дональд Трамп предложил ЕС поддержать повышение пошлин на товары из Китая до 100%, чтобы совместно давить на Россию. В столице ЕС, однако, отвергли эту идею, заявив, что она не соответствует подходу блока, который принципиально не использует таможенные тарифы в качестве санкционного инструмента. В Пекине уже готовы предпринять ответные меры, если страны НАТО, следуя указаниям США, попытаются ввести пошлины на китайские товары под предлогом закупок нефти из России.