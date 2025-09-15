Рубио: Страны ЕС, требующие от США ужесточить санкции, должны сами сделать это

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News заявил, что европейские страны, которые просят Вашингтон ужесточить санкции против России, должны в первую очередь сами ввести аналогичные ограничения.
«В Европе все еще есть страны, которые покупают российские товары, включая российскую нефть», — отметил глава госдепа.
13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО откажутся от покупки российской нефти. По его словам, приверженность альянса к победе была значительно ниже 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами шокирует. Это значительно ослабляет позиции Запада на переговорах по урегулированию украинского кризиса.