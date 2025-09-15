13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО откажутся от покупки российской нефти. По его словам, приверженность альянса к победе была значительно ниже 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами шокирует. Это значительно ослабляет позиции Запада на переговорах по урегулированию украинского кризиса.