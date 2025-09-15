Раскрыты особенности переброшенных в Польшу французских истребителей Rafale

Как уточняется в материале, речь идёт о трёх двухместных самолётах из 4-го дивизиона авиабазы Сен-Дизье — специализированного подразделения ВВС Франции, отвечающего за задачи ядерного сдерживания. Издание отмечает, что визуальный анализ фотографий не подтверждает наличие ядерных боеприпасов на прибывших самолётах. Однако одновременно с истребителями на базе в Минске-Мазовецком был замечен транспортный самолёт поддержки А400М, что не позволяет полностью исключать такую возможность.