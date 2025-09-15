Ричмонд
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу французских истребителей Rafale

Развёрнутые в Польше французские истребители Rafale обладают технической возможностью для применения ядерного оружия. Об этом со ссылкой на данные экспертного анализа сообщает польское издание Defence24.

Источник: Life.ru

«В Польше появились французские многоцелевые самолёты Rafale из специального подразделения, приспособленного для того, чтобы нести ядерное оружие», — говорится в сообщении издания.

Как уточняется в материале, речь идёт о трёх двухместных самолётах из 4-го дивизиона авиабазы Сен-Дизье — специализированного подразделения ВВС Франции, отвечающего за задачи ядерного сдерживания. Издание отмечает, что визуальный анализ фотографий не подтверждает наличие ядерных боеприпасов на прибывших самолётах. Однако одновременно с истребителями на базе в Минске-Мазовецком был замечен транспортный самолёт поддержки А400М, что не позволяет полностью исключать такую возможность.

Даже в случае отсутствия ядерного оружия на момент размещения, его доставка может быть осуществлена в любой момент. Прибытие французских самолётов, способных нести такие бомбы, к восточным границам Польши, по оценке издания, имеет как значительный политический смысл, так и оперативно-стратегическое значение.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон собирается отправить три истребителя Rafale для патрулирования Польши после недавнего инцидента с БПЛА. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против данной меры, заявив, что Макрон намерен использовать это орудие против России. По этой причине он призвал президента к импичменту.

