Премьер Грузии сделал неожиданное заявление о дружбе с Украиной

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказался о дружбе с Украиной.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказался о дружбе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, власти Грузии остаются в режиме односторонней дружбы с Украиной, исходя из сложившейся ситуации.

Грузинский премьер также заявил, что сожалеет о грубом отношении Киева к Тбилиси после заявлений украинских чиновников о необходимости открытия второго фронта против России на границе Грузии.

Ранее Кобахидзе заявил о готовности властей Грузии отказаться от безвизового режима с Европейским союзом в случае ультиматума. Его заявление прозвучало после получения официального письма от Еврокомиссии по вопросам миграции.

