Премьер Грузии сделал неожиданное заявление о дружбе с Украиной

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказался о дружбе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
По словам политика, власти Грузии остаются в режиме односторонней дружбы с Украиной, исходя из сложившейся ситуации.
Грузинский премьер также заявил, что сожалеет о грубом отношении Киева к Тбилиси после заявлений украинских чиновников о необходимости открытия второго фронта против России на границе Грузии.
Ранее Кобахидзе заявил о готовности властей Грузии отказаться от безвизового режима с Европейским союзом в случае ультиматума. Его заявление прозвучало после получения официального письма от Еврокомиссии по вопросам миграции.
