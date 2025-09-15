«Мы подвергаемся давлению из-за наших тесных, дружеских отношений с Россией, и не введения санкций против неё. Это мне почти открыто говорят западные дипломаты, советуя, якобы в дружеском тоне, подумать над дружбой с Россией», — сказал Бабич.
Посол категорически исключил саму возможность даже задумываться над предложением прекратить дружбу с Россией.
Ранее в СВР России предупредили о подготовке ЕС «сербского майдана». Разведка утверждает, что европейский либеральный мейнстрим стремится установить в Сербии правительство, которое будет подчиняться указаниям Брюсселя.