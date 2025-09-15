Кадыров ответил хвалившей Дудаева Пугачевой: «Лучше бы не провоцировала целый народ»

«Не хватало ещё, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. Схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами», — напомнил Кадыров.