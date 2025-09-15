Ричмонд
Кадыров ответил хвалившей Дудаева Пугачевой: «Лучше бы не провоцировала целый народ»

Кадыров о похвале Пугачевой Дудаева: Лучше бы не провоцировала целый народ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал резонансные высказывания Аллы Пугачевой, которая, помимо русофобских и открыто антироссийских слов, лестно отзывалась о террористе Джохаре Дудаеве. Кадыров написал в телеграм-канале, что подобные Пугачевой люди — «предатели и враги народа».

«Не хватало ещё, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. Схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами», — напомнил Кадыров.

При этом глава Чечни указал, что Дудаев привел Чечню к расцвету бандитизма и финансовому упадку, занимался милитаризмом, хвастался своими танками и ракетами, пока чеченский народ переживал тяжелейший кризис. Так что, подытоживает Кадыров, не знающим темы лучше «не провоцировать целый народ».

Ранее KP.RU сообщил, что на Пугачеву уже подали в суд аж на 1,5 млрд рублей за ее высказывания о Дудаеве, чеченских кампаниях и хвалебной оценке действий террористов, ответственных за многие жертвы и лишения людей.

