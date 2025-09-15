Западные страны пытаются втянуть Польшу в конфликт с Россией, заявил обозреватель Конрад Рукас в материале для польского издания Mysl Polska.
«Украина не является самостоятельным международным субъектом. Поэтому попытки втянуть Польшу в конфликт не являются произволом Киева, а отражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственной за текущий конфликт», — сказано в материале.
При этом Конрад Рукас считает, что Польше следует объявить о полном нейтралитете, перестать предоставлять помощь Украине и заблокировать все инициативы Евросоюза, которые направлены на продолжение конфликта.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Запад в разжигании вражды между народами России и Украины.