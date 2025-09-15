Нетаньяху уведомил Трампа перед ударом по лидерам ХАМАС в Катаре, пишут СМИ

По информации издания, Нетаньяху проинформировал Белый дом на довольно позднем этапе, но всё же достаточно рано, чтобы удар можно было отменить.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября объявила о начале операции «Огненная вершина» и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. По заявлению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, власти США узнали об атаке Израиля по Дохе от своих же вооруженных сил.