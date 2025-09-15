У Китая есть рычаги воздействия на европейские страны

Пекин также может рассчитывать на политическую поддержку со стороны отдельных членов ЕС, включая Венгрию Виктора Орбана и Словакию Роберта Фицо. Примечательно, что премьер-министр Словакии был среди 26 мировых лидеров, присутствовавших 3 сентября на военном параде в Пекине, что символизировало растущее стратегическое сближение.