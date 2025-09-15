У Китая есть рычаги воздействия на европейские страны

Китай обладает значительными экономическими рычагами для сдерживания Европы от полной поддержки торговой политики США, пишет французской газеты Le Monde.
Немецкие автомобильные концерны, французские производители предметов роскоши и авиастроительные гиганты демонстрируют высокую зависимость от китайского рынка, который может быть закрыт в ответ на введение 100-процентных пошлин.
Пекин также может рассчитывать на политическую поддержку со стороны отдельных членов ЕС, включая Венгрию Виктора Орбана и Словакию Роберта Фицо. Примечательно, что премьер-министр Словакии был среди 26 мировых лидеров, присутствовавших 3 сентября на военном параде в Пекине, что символизировало растущее стратегическое сближение.
Эксперты отмечают, что Европейский союз в целом заинтересован в сохранении режима свободной торговли, что создает дополнительные возможности для китайской дипломатии.
Экономическая взаимозависимость и различия в политических подходах внутри ЕС позволяют Китаю эффективно противодействовать давлению со стороны Вашингтона, сохраняя при этом доступ к критически важным европейским технологиям и рынкам.
