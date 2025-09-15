Ричмонд
Британия задействует истребители Typhoon в операции на восточном фланге НАТО

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании примут участие в операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry) по защите воздушного пространства восточного фланга НАТО. Об этом сообщило министерство обороны королевства.

Источник: Britain MOD

Истребители на базе Конингсби (графство Линкольншир) должны приступить к выполнению поставленных задач в ближайшие дни, сопровождать их будут воздушные заправщики Voyager, дислоцированные на базе Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Как заметили в оборонном ведомстве, британские военные самолеты будут участвовать в операции совместно с авиацией Дании, Франции и Германии.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry. Она стала итогом консультаций по статье 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА. Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и вторгшихся в воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной «по данной теме».

