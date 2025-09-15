Британия задействует истребители Typhoon в операции на восточном фланге НАТО

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной «по данной теме».