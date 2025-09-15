«Никогда не согласятся»: Политолог высказался о возможном запрете на въезд в ЕС для россиян

Эксперт пояснил, что такие страны, как Италия, Испания и Греция, традиционно получающие значительный доход от туризма, не согласятся на подобные меры из-за риска существенных экономических потерь. Он добавил, что введение запрета потребовало бы получения как минимум двух третей голосов стран-членов ЕС, что в текущих условиях представляется маловероятным.