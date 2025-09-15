Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство собственного оружия, чтобы не зависеть от европейских производителей. Об этом заявил премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.
Нетаньяху также предупредил, что Израиль должен готовиться к изоляции и может быть вынужден перейти к автаркии — режиму максимального самообеспечения в экономике. Премьер отметил, что его страна сегодня имеет дело с «новой и сложной дипломатической реальностью» на международной арене.
Еврейское государство сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения войны в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю. -0-