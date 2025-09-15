Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия

Нетаньяху также предупредил, что Израиль должен готовиться к изоляции и может быть вынужден перейти к автаркии — режиму максимального самообеспечения в экономике. Премьер отметил, что его страна сегодня имеет дело с «новой и сложной дипломатической реальностью» на международной арене.