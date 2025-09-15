Рекордный рост цен за последние 14 лет: Китай ограничил экспорт германия

В конце июля прошлого года Минторговли Китая сообщило, что страна расширила ограничения на экспорт продукции двойного назначения, в том числе и на беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры, оборудование для получения инфракрасных изображений и другую технику. В ведомстве заявили, что эта продукция не должна использоваться для «распространения оружия массового поражения, терроризма или в военных целях». Указанные поправки должны были вступить в силу с 1 сентября 2024 года.