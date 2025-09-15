Рекордный рост цен за последние 14 лет: Китай ограничил экспорт германия

Ограничения Пекина в сфере поставок металлов на рынок привели к «отчаянному положению» в Европе. Об этом написала газета Financial Times.
Издание напомнило, что летом 2023 года КНР усилила контроль за поставками германия и галлия. Позже уже в 2024 году Китай перестал экспортировать эти металлы и сурьму в США.
«Ограничения Китая на экспорт германия… привели к отчаянному дефициту поставок и подтолкнули цены к самому высокому уровню как минимум за 14 лет», — говорится в статье со ссылкой на трейдеров и ценовое агентство.
Газета подчеркнула, что КНР является основным производителем этого металла, который широко используется в оборонной сфере. Так, германий применяют при создании тепловизионных систем и реактивных истребителей. Уточнялось, что специализирующиеся компании, как правило, обладают ограниченными запасами металла.
По данным агентства Fastmarkets, занимающегося анализом цен, стоимость германия достигла почти 5000 долларов за килограмм, что значительно выше уровня начала 2023 года, когда металл стоил чуть более 1000 долларов. В сентябре показатели стали самыми высокими за всю историю наблюдений аналитического агентства, начиная с 2011 года.
В материале указали, что в настоящее время страны Запада столкнулись с дефицитом этого металла из-за введения антироссийских санкций. Пока германий просто подорожал, но вскоре может вовсе исчезнуть из запасов. Это в свою очередь приведет к полной перестройке подхода в разработке оружия.
В конце июля прошлого года Минторговли Китая сообщило, что страна расширила ограничения на экспорт продукции двойного назначения, в том числе и на беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры, оборудование для получения инфракрасных изображений и другую технику. В ведомстве заявили, что эта продукция не должна использоваться для «распространения оружия массового поражения, терроризма или в военных целях». Указанные поправки должны были вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
В это же время бывшая администрация Белого дома намеревались запретить экспорт в КНР технологий и оборудования для производства полупроводников из более чем 30 стран.
Представитель МИД Китая Линь Цзянь, комментируя усилия Штатов по принуждению других стран к подавлению промышленности КНР в сфере технологий, заявил, что Вашингтон подрывает мировую торговлю, нанося ущерб всем участвующим сторонам.