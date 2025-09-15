Рубио заявил, что Трамп делает все возможное для завершения конфликта на Украине

Узнать больше по теме

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США

В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.