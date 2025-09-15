Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США указали на лицемерие Европы в вопросе санкций против РФ

Европейские государства, призывающие США ужесточить санкции против России, должны в первую очередь самостоятельно ввести аналогичные ограничения. Об этом 15 сентября заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

США считают, что Европе стоит самой отказаться от торговли с РФ прежде чем требовать ввести санкции.

Европейские государства, призывающие США ужесточить санкции против России, должны в первую очередь самостоятельно ввести аналогичные ограничения. Об этом 15 сентября заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, ряд европейских стран по-прежнему продолжают торговлю с Россией, несмотря на призывы к Вашингтону ужесточить ограничительные меры. «В Европе все еще есть страны, которые покупают российские товары, включая российскую нефть», — сказал Рубио. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ждут от европейских партнеров большего единства и последовательности в действиях по ограничению экономических связей с Москвой.

В ходе интервью глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что дискуссия о новых санкциях ведется на фоне сохраняющейся зависимости ряда государств ЕС от российских энергоресурсов. По его словам, несогласованность в санкционной политике снижает общий эффект от ограничительных мер и позволяет Москве сохранять доходы от экспорта. Рубио отметил, что только при координации действий между США и Европой можно добиться ощутимых результатов в отношении России.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше