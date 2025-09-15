США указали на лицемерие Европы в вопросе санкций против РФ

В ходе интервью глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что дискуссия о новых санкциях ведется на фоне сохраняющейся зависимости ряда государств ЕС от российских энергоресурсов. По его словам, несогласованность в санкционной политике снижает общий эффект от ограничительных мер и позволяет Москве сохранять доходы от экспорта. Рубио отметил, что только при координации действий между США и Европой можно добиться ощутимых результатов в отношении России.