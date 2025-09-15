В начале сентября в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих, возглавляемой премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер сообщил, что 26 стран согласились разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД России подчеркнули, что любые попытки разместить войска НАТО на украинской территории неприемлемы и могут привести к резкой эскалации. Российские дипломаты назвали подобные инициативы «подстрекательством к продолжению боевых действий».