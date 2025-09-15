Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон сбили над резиденцией президента Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что БПЛА сбили над правительственными зданиями республики.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что БПЛА сбили над правительственными зданиями республики. Об этом политик написал в понедельник, 15 марта, вечером.

По его словам, в этой связи задержаны двое граждан Белоруссии. Как именно они связаны с дронами, Туск не уточнил.

БПЛА был нейтрализован над правительственной резиденцией Бельведер, заявил премьер-министр.

Обозреватель издания Mysl Polska в своей статье заявил, что Польша не должна быть втянута в конфликт с Россией. Журналист отметил, что республике стоит препятствовать всем попыткам Запада добиться такого сценария.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что руками украинцев Европа рассчитывает ослабить Россию. Политик прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о нежелании конфронтации с РФ.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше