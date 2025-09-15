Напомним, что Польша подверглась налёту 19 беспилотников. В произошедшем стали тут же обвинять Россию, не представив доказательств. Минобороны РФ также опровергал достоверность подобных высказываний. В связи с этим президент Франции Эмманюэль Макрон решил отправить три истребителя Rafale для патрулирования Польши. Однако в Париже отреагировали негативно, заявив, что Макрон намерен использовать это орудие против России. По этой причине главу страны призвали к импичменту. Позже польское СМИ опубликовало данные, что истребители от Франции могут переносить ядерное оружие.