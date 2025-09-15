Британские истребители присоединятся к операции НАТО «Восточный страж» в Польше

В ведомстве подчеркнули, что британские «Тайфуны» будут действовать совместно с датскими F-16, французскими Rafale и немецкими истребителями аналогичного типа. Данные миссии направлены на повышение безопасности воздушного пространства НАТО без ущерба для существующих обязательств Королевских ВВС, включая защиту воздушного пространства Великобритании.
«Эти миссии по воздушной обороне в Польше повысят безопасность воздушного пространства НАТО и не повлияют на существующие обязательства Королевских ВВС, включая защиту воздушного пространства Великобритании», — говорится в документе.
Напомним, что Польша подверглась налёту 19 беспилотников. В произошедшем стали тут же обвинять Россию, не представив доказательств. Минобороны РФ также опровергал достоверность подобных высказываний. В связи с этим президент Франции Эмманюэль Макрон решил отправить три истребителя Rafale для патрулирования Польши. Однако в Париже отреагировали негативно, заявив, что Макрон намерен использовать это орудие против России. По этой причине главу страны призвали к импичменту. Позже польское СМИ опубликовало данные, что истребители от Франции могут переносить ядерное оружие.