Туск заявил о сбитом над Варшавой беспилотнике

Над правительственными зданиями в Варшаве сбит беспилотник, заявил польский премьер Дональд Туск. Задержаны два гражданина Белоруссии.

Источник: РБК

По его словам, дрон летал над правительственными зданиями на Парковой улице и дворцом Бельведер в Варшаве. «Служба государственной безопасности нейтрализовала беспилотник. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — написал Туск в соцсети X.

Других подробностей инцидента, включая информацию о задержанных, Туск не привел. Замок Бельведер — официальная резиденция президента Польши. Он находится на Бельведерской аллее близ Лазенковского дворца.

10 сентября Вооруженные силы Польши сообщили об уничтожении нескольких дронов, которые залетели на территорию страны. Туск заявил, что беспилотники были российскими и «представляли прямую угрозу». В посольстве России в Варшаве заявили, что дроны летели со стороны Украины. Минобороны России подчеркнуло, что ударов по объектам в Польше не планировалось, они наносились только по объектам ВПК Украины, и предложило провести консультации с польскими коллегами.

В белорусском Минобороны тогда заявили, что Минск заранее предупредил Варшаву Белоруссия о приближении «неизвестных летательных аппаратов». Сейчас граница между странами закрыта. Решение было принято из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», которые польские власти назвали агрессивными.

