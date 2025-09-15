Туск заявил о сбитом над Варшавой беспилотнике

10 сентября Вооруженные силы Польши сообщили об уничтожении нескольких дронов, которые залетели на территорию страны. Туск заявил, что беспилотники были российскими и «представляли прямую угрозу». В посольстве России в Варшаве заявили, что дроны летели со стороны Украины. Минобороны России подчеркнуло, что ударов по объектам в Польше не планировалось, они наносились только по объектам ВПК Украины, и предложило провести консультации с польскими коллегами.