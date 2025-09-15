Исламские страны потребуют отстранить Израиль от работы в ООН

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани на внеочередном арабо-исламском саммите предложил создать всеобщий исламский альянс для коллективного реагирования на угрозы безопасности и экономики. Эта инициатива была озвучена на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ударов Израиля по Катару, что усилило обеспокоенность стран-членов ОИС и стало одной из причин проведения экстренного саммита в Дохе.