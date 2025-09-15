Стармер подтвердил, что Великобритания направит истребители в Польшу

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Лондон намерен направить в Польшу истребители в рамках операции НАТО «Восточный страж». Об этом сообщает РИА Новости.
12 сентября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию «Восточный страж» для усиления обороны восточного фланга на фоне недавнего инцидента с БПЛА в Польше.
«Сегодня мы объявляем, что развернем дополнительные воздушные силы в Польше», — заявил Стармер в интервью телеканалу Channel 4.
Британское Минобороны в свою очередь опубликовало заявление, согласно которому Лондон направит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся на базе ВВС Конингсби в графстве Линкольншир. Уточняется, что истребители начнут совершать полеты над Польшей в ближайшие дни.
В заявлении Минобороны уточняется, что помимо истребителей ВВС Великобритании полеты над Польшей будут осуществлять датские истребители F-16, французские истребители Rafale и немецкие «Тайфуны».-0-