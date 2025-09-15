Ричмонд
Белый дом опроверг сообщения об увольнении директора ФБР

Сьюзи Уайлз опровергла слухи об увольнении главы ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Сообщения о вероятном увольнении директора ФБР Кэша Пателя не имеют под собой реальных оснований, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на слова руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Версии о возможной отставке Пателя возникли после того, как бывший генпрокурор штата Миссури Эндрю Бейли был назначен на новую должность второго заместителя директора ФБР. В связи с этим появились предположения, что это назначение является подготовительным шагом к увольнению Пателя.

Однако Сьюзи Уайлз опровергла данные слухи, подчеркнув, что назначение Бейли касалось исключительно новой должности заместителя директора, которую он займет в понедельник. Уайлз также подчеркнула, что Патель является ее давним другом.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании в США Питер Мандельсон был уволен из-за связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в торговле несовершеннолетними в сексуальных целях.