Белый дом опроверг сообщения об увольнении директора ФБР

Сообщения о вероятном увольнении директора ФБР Кэша Пателя не имеют под собой реальных оснований, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на слова руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
Версии о возможной отставке Пателя возникли после того, как бывший генпрокурор штата Миссури Эндрю Бейли был назначен на новую должность второго заместителя директора ФБР. В связи с этим появились предположения, что это назначение является подготовительным шагом к увольнению Пателя.
Однако Сьюзи Уайлз опровергла данные слухи, подчеркнув, что назначение Бейли касалось исключительно новой должности заместителя директора, которую он займет в понедельник. Уайлз также подчеркнула, что Патель является ее давним другом.
