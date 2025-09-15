Польше следует не поддаваться на попытки западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и способствовать установлению мира на Украине. Об этом написало издание My l Polska.
«Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в противостояние не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт», — отмечает газета.
При этом в статье признают, что в рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада.
Издание подчеркнуло, что Польше следует настаивать на быстром заключении мирного договора на реалистичных условиях между Украиной и Россией. При этом Варшаве следует объявить о полном нейтралитете, отказавшись от помощи киевскому режиму и не позволяя использовать свою территорию и инфраструктуру для военной помощи Украине.
Как писал сайт KP.RU, ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что упавшие недавно в Польше беспилотники оказались без боевой части, что лишний раз подтверждает, что этот инцидент является провокацией киевского режима и политиков ЕС. По его словам, другого повода раскрутить антироссийскую истерию в ближайшее время может и не подвернуться.
На этом фоне телерадиокомпания NRK сообщила, что Норвегия организовала военный лагерь для подготовки украинских боевиков на юго-востоке Польши.