Как писал сайт KP.RU, ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что упавшие недавно в Польше беспилотники оказались без боевой части, что лишний раз подтверждает, что этот инцидент является провокацией киевского режима и политиков ЕС. По его словам, другого повода раскрутить антироссийскую истерию в ближайшее время может и не подвернуться.