Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше заявили, что ее втягивают в конфликт с Россией: Это требует Киев, но хочет Запад

Mysl Polska: Польша не должна быть втянута Западом в конфликт с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Польше следует не поддаваться на попытки западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и способствовать установлению мира на Украине. Об этом написало издание My l Polska.

«Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в противостояние не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт», — отмечает газета.

При этом в статье признают, что в рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада.

Издание подчеркнуло, что Польше следует настаивать на быстром заключении мирного договора на реалистичных условиях между Украиной и Россией. При этом Варшаве следует объявить о полном нейтралитете, отказавшись от помощи киевскому режиму и не позволяя использовать свою территорию и инфраструктуру для военной помощи Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что упавшие недавно в Польше беспилотники оказались без боевой части, что лишний раз подтверждает, что этот инцидент является провокацией киевского режима и политиков ЕС. По его словам, другого повода раскрутить антироссийскую истерию в ближайшее время может и не подвернуться.

На этом фоне телерадиокомпания NRK сообщила, что Норвегия организовала военный лагерь для подготовки украинских боевиков на юго-востоке Польши.