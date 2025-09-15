Участники саммита лидеров арабских и исламских стран призвали приостановить членство Израиля в ООН

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Лига арабских государств (ЛАГ) призвали к координации усилий для приостановки членства Израиля в ООН. Об этом говорится в декларации, утвержденной по итогам саммита лидеров арабских и исламских стран в Катаре, сообщает РИА Новости.
В итоговом документе, одобренном участниками саммита, отмечается, что во время мероприятия страны ОИС и ЛАГ приняли решение о «координации усилий, направленных на замораживание членства Израиля в ООН».
Кроме того, участники саммита отвергли выселение палестинского народа и призывали международных доноров оказать поддержку в восстановлении сектора Газа.
«Справедливый и устойчивый мир на Ближнем Востоке не будет достигнут путем игнорирования палестинского вопроса и прав палестинского народа, а также насилия и нападения на посредников. Напротив, он будет достигнут через соблюдение Арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюций», — отмечается в итоговом документе.
Страны ОИС и ЛАГ также отвергли попытки Израиля оправдать недавнее нападение на территорию Катара под предлогом преследования руководства палестинского движения ХАМАС. -0-