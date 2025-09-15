Участники саммита лидеров арабских и исламских стран призвали приостановить членство Израиля в ООН

«Справедливый и устойчивый мир на Ближнем Востоке не будет достигнут путем игнорирования палестинского вопроса и прав палестинского народа, а также насилия и нападения на посредников. Напротив, он будет достигнут через соблюдение Арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюций», — отмечается в итоговом документе.