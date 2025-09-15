В Польше торговый дефицит составил $4 млрд в текущем году

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый дефицит в Польше с января по июль текущего года составил $4 млрд (14,5 млрд злотых). Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на Центральное статистическое управление.
По данным управления, внешнеторговый товарооборот в январе — июле 2025 года составляет $246 млрд (887,2 млрд злотых) экспорта и $250 млрд (901,6 млрд злотых) импорта в текущих ценах. Это означает торговый дефицит в размере $4 млрд (14,5 млрд злотых).
В годовом исчислении польский экспорт сократился на 0,3%, а импорт увеличился на 3,1%. Польша стала больше импортировать промышленных товаров (12,4%), продуктов питания и живых животных (9,7%), а также химикатов и сопутствующих товаров (2%).-0-