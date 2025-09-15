Генконсульство Испании в РФ возобновило прием заявлений на визы

Генеральное консульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы. Информация о приостановке приема пропала с сайта визового центра BLS.
На стартовой странице официального визового центра появилось уведомление о том, что запись на подачу документов бесплатна. Сообщения о приостановке приема больше нет.
Напомним, в субботу, 13 сентября, стало известно, что Генконсульство Испании в Москве не будет принимать заявления «до дальнейшего уведомления».
Ранее сообщалось, что ряд стран ЕС, отличающихся более жесткой позицией в отношении РФ, настаивают на введении тотального запрета на посещение стран блока российскими туристами.