Эксперт Скрипка: победа НРП в Норвегии не изменит отношения Осло и Москвы

Ранее в посольстве России в Осло заявили, что Норвегия стремительно превращается в учебно-тренировочный полигон НАТО. В дипмиссии отметили, что ранее соседняя страна придерживалась курса на снижение напряженности в высоких широтах, однако теперь предоставляет территорию и морские пространства для испытаний вооружений, значительная часть которых направлена против России.