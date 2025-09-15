Ричмонд
Эксперт Скрипка: победа НРП в Норвегии не изменит отношения Осло и Москвы

Парламентские выборы в стране прошли 8 сентября.

Источник: Аргументы и факты

После парламентских выборов в Норвегии, победу на которых одержала Норвежская рабочая партия (НРП), никаких изменений в отношениях Осло и Москвы ожидать не стоит, заявил Пятому каналу младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Иван Скрипка.

Парламентские выборы в Норвегии прошли 8 сентября. В результате победу одержала возглавляемая социал-демократом Йонасом Гаром Стере Норвежская рабочая партия (НРП). При этом Партия прогресса, которую относят к крайне правым, удвоила свое присутствие в парламенте и стала второй по популярности силой в стране.

«Санкции сохранятся. Поддержка Украины — также. Рабочая партия была всегда инициатором пакетов финансовой, военной помощи, гуманитарной помощи», — сказал он.

По словам Скрипки, в Норвегии также будут поддерживаться пакеты европейских санкций, «хотя и с оговорками Норвегии, которые были ранее».

Ранее в посольстве России в Осло заявили, что Норвегия стремительно превращается в учебно-тренировочный полигон НАТО. В дипмиссии отметили, что ранее соседняя страна придерживалась курса на снижение напряженности в высоких широтах, однако теперь предоставляет территорию и морские пространства для испытаний вооружений, значительная часть которых направлена против России.

