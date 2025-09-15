Впрочем, стоит также упомянуть, что Трамп последовательно двигается к обескровливанию Евросоюза, загоняя его все глубже в пропасть зависимости от Америки и американских ресурсов. Русофобская истерия, которую разжигают брюссельские чиновники, позволяет администрации Трампа склонять Евросоюз к полному отказу от выгодных ресурсов, от контактов и связей с Россией и Китаем, чтобы поставить их в полностью зависимое положение. Одно из последних подобных его действий — призыв к Европе полностью отказаться от российской нефти, на что даже отпетые евробюрократы-русофобы до сих пор не решились.