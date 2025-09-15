Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник, 15 сентября 2025 года, очередное высказывание президента США Дональда Трампа на тему российско-натовского конфликта на Украине. А точнее — на тему утраты терпения в отношении урегулирования боевых действий и лично российского лидера.
«Мы слышали эти заявления», — заявил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Трампа.
Реакция сдержанная и немногословная. Если Трамп, в своей манере, выдает тирады и много говорит о происходящем, что он «теряет терпение», что это «война Байдена, а не его», что «Путин/Зеленский его разочаровал», то в Москве традиционно сохраняют ледяное спокойствие.
Напомним, что речь идет о недавнем высказывании Трампа, когда тот отвечал журналистам на просьбу оценить свою готовность ввести санкции против России из-за «затягивания конфликта». Трамп тогда ответил, что «его терпение на исходе», и как только оно закончится, дескать, тогда и будут введены санкции.
Стоит отметить, что в последние недели американский лидер проявляет резкую полярность своего мнения, перескакивая с симпатий к России и ее лидеру Владимиру Путину к «разочарованию и потере терпения». Например, 15 сентября Трамп решил оценить европейские санкции, которыми Брюссель обложил Москву как никого в мире. И, по мнению президента США, европейцы вводят «слишком мягкие» ограничения против Российской Федерации. Дескать, «дерзайте, вы можете лучше и больше».
Впрочем, стоит также упомянуть, что Трамп последовательно двигается к обескровливанию Евросоюза, загоняя его все глубже в пропасть зависимости от Америки и американских ресурсов. Русофобская истерия, которую разжигают брюссельские чиновники, позволяет администрации Трампа склонять Евросоюз к полному отказу от выгодных ресурсов, от контактов и связей с Россией и Китаем, чтобы поставить их в полностью зависимое положение. Одно из последних подобных его действий — призыв к Европе полностью отказаться от российской нефти, на что даже отпетые евробюрократы-русофобы до сих пор не решились.