Президент Путин оценил эффективность усилий по снижению уровня инфляции

«Сейчас траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», — подчеркнул Путин. Он привел конкретные данные: в июле рост потребительских цен составил 8,8%, а в августе показатель снизился до 8,1%.