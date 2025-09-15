Президент Путин оценил эффективность усилий по снижению уровня инфляции

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о положительной динамике в борьбе с инфляцией/
Как сообщает сайт Кремля, российский лидер отметил, что текущая траектория снижения инфляции оказалась ниже прогнозов правительства и Банка России, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер.
«Сейчас траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», — подчеркнул Путин. Он привел конкретные данные: в июле рост потребительских цен составил 8,8%, а в августе показатель снизился до 8,1%.
Ранее президент указывал на необходимость кабинету министров «пройти по лезвию бритвы», принимая сбалансированные меры для борьбы с инфляцией при сохранении макроэкономической стабильности.