Президент Путин оценил эффективность усилий по снижению уровня инфляции

Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике в борьбе с инфляцией на совещании по экономическим вопросам.

Как сообщает сайт Кремля, российский лидер отметил, что текущая траектория снижения инфляции оказалась ниже прогнозов правительства и Банка России, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер.

«Сейчас траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», — подчеркнул Путин. Он привел конкретные данные: в июле рост потребительских цен составил 8,8%, а в августе показатель снизился до 8,1%.

Ранее президент указывал на необходимость кабинету министров «пройти по лезвию бритвы», принимая сбалансированные меры для борьбы с инфляцией при сохранении макроэкономической стабильности.