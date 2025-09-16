Путин открыл корпус лаборатории биобезопасности в Воронеже

Гусев выразил благодарность всем, кто участвовал в создании лаборатории, назвав ее достойным подарком области в День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Также глава региона поздравил специалистов с их профессиональным праздником и отметил значимость их работы для безопасности и здоровья воронежцев.