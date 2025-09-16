Путин открыл корпус лаборатории биобезопасности в Воронеже

Президент Владимир Путин официально открыл новый корпус лаборатории биологической безопасности в Воронеже, воспользовавшись видеосвязью для участия в церемонии. Как сообщил губернатор области Александр Гусев в своем телеграм-канале, объект будет находиться под управлением регионального Роспотребнадзора и станет значимым вкладом в защиту здоровья населения.
Комплекс, занимающий площадь более 6,5 тысяч квадратных метров, оборудован передовыми технологиями, большая часть которых произведена внутри страны. Его деятельность охватит не только Воронежскую область, но и весь Центральный Черноземный регион, обеспечивая более эффективную защиту от инфекционных заболеваний и биологических угроз.
Гусев выразил благодарность всем, кто участвовал в создании лаборатории, назвав ее достойным подарком области в День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Также глава региона поздравил специалистов с их профессиональным праздником и отметил значимость их работы для безопасности и здоровья воронежцев.