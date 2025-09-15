Захарова назвала колоссальным спрос на посещения Китая у жителей РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у россиян наблюдается большой спрос на посещение Китая, безвизовый режим открывает новый этап контактов, пишет ТАСС.
«Начинается новый этап в двусторонних контактах с Китаем, связан он с инициативой китайской стороны по введению безвизового режима для определенной категории граждан России. Я могу подтвердить, что был колоссальный спрос на посещение Китая в последние годы», — сообщила дипломат.
Напомним, безвизовый режим для российских граждан вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать Китай без визы сроком до 30 дней.
Ранее вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян перечислил места, которые стоит посетить россиянам во время визвизового режима с Китаем. По его словам, туристам стоит обратить внимание, в частности, на Шанхай, Гонконг и Харбин.