Захарова назвала колоссальным спрос на посещения Китая у жителей РФ

Мария Захарова заявила о начале нового этапа в двусторонних контактах с Китаем.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у россиян наблюдается большой спрос на посещение Китая, безвизовый режим открывает новый этап контактов, пишет ТАСС.

«Начинается новый этап в двусторонних контактах с Китаем, связан он с инициативой китайской стороны по введению безвизового режима для определенной категории граждан России. Я могу подтвердить, что был колоссальный спрос на посещение Китая в последние годы», — сообщила дипломат.

Напомним, безвизовый режим для российских граждан вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать Китай без визы сроком до 30 дней.

Ранее вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян перечислил места, которые стоит посетить россиянам во время визвизового режима с Китаем. По его словам, туристам стоит обратить внимание, в частности, на Шанхай, Гонконг и Харбин.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
