В США заявили, что Нетаньяху сообщил Трампу о планах ударить по Катару

Нетаньяху проинформировал Белый дом на довольно позднем этапе, однако было достаточно времени, чтобы предотвратить атаку.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее проинформировал американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, передает портал Axios со ссылкой на источники.

«Семь израильских чиновников сообщили Axios, что Белый дом знал об этом заранее, хотя сроки для предотвращения удара и были сжатыми», — отмечают журналисты.

Напомним, 9 сентября израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе. Некоторые СМИ утверждали, что речь идет о не менее пяти лидерах палестинского движения.

Ранее также стало известно, что Дональд Трамп был недоволен ударом Израиля по Катару, поскольку эта атака не соответствует интересам Вашингтона.

