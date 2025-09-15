В США заявили, что Нетаньяху сообщил Трампу о планах ударить по Катару

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее проинформировал американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, передает портал Axios со ссылкой на источники.
«Семь израильских чиновников сообщили Axios, что Белый дом знал об этом заранее, хотя сроки для предотвращения удара и были сжатыми», — отмечают журналисты.
Напомним, 9 сентября израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе. Некоторые СМИ утверждали, что речь идет о не менее пяти лидерах палестинского движения.
Ранее также стало известно, что Дональд Трамп был недоволен ударом Израиля по Катару, поскольку эта атака не соответствует интересам Вашингтона.