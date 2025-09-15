Израиль заявил об ударе по штабу Хезболлах в районе Набатии на юге Ливана

Ране премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о необходимости подготовки страны к возможной изоляции и переходу к автаркии, то есть к максимальному экономическому самообеспечению. По словам политика, Израиль может оказаться в такой ситуации, при которой его оборонная промышленность будет заблокирована. Согласно его заявлению, текущая ситуация частично вызвана давлением мусульманских меньшинств в Западной Европе на правительства своих стран из-за палестино-израильского конфликта.