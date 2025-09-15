Ричмонд
Израиль заявил об ударе по штабу Хезболлах в районе Набатии на юге Ливана

Израильские войска атаковали цели, расположенные в южной части Ливана. Как утверждают в пресс-службе Армии обороны Израиля, целью удара был штаб военного крыла шиитской организации «Хезболлах».

Источник: Life.ru

В ЦАХАЛ уточнили, что атаковали объект, который находится в районе города Набатия. В Израиле утверждают, что присутствие штаба в этой местности якобы нарушает договорённости о прекращении огня с Ливаном.

«Террористическая организация “Хезболлах” продолжает предпринимать попытки восстановить свою террористическую инфраструктуру в Ливане, ставя под угрозу гражданское население Ливана и используя его в качестве живого щита», — заявили в ЦАХАЛ, добавив, что израильская сторона продолжит принимать меры для устранения любых угроз своей национальной безопасности.

Ране премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о необходимости подготовки страны к возможной изоляции и переходу к автаркии, то есть к максимальному экономическому самообеспечению. По словам политика, Израиль может оказаться в такой ситуации, при которой его оборонная промышленность будет заблокирована. Согласно его заявлению, текущая ситуация частично вызвана давлением мусульманских меньшинств в Западной Европе на правительства своих стран из-за палестино-израильского конфликта.

