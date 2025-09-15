Рубио заявил, что Трамп делает все возможное для завершения конфликта в Украине

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп делает все возможное для завершения конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его заявление в интервью телеканалу Fox News.