Исламские страны решили требовать отстранения Израиля от работы в ООН

Арабские и исламские страны выступили с призывом скоординировать усилия для приостановки членства Израиля в Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом говорится в итоговой декларации, утвержденной по результатам экстренного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Катаре.

В декларации отмечается, что это решение одобрено всеми участниками саммита.

В Дохе в качестве реакции на удары Израиля по Катару прошел экстренный саммит лидеров арабских и исламских стран. Участники встречи также осудили любые попытки переселения палестинского народа с оккупированных территорий.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении стратегии преследования врагов государства вне зависимости от их местонахождения.

