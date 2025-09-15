Исламские страны решили требовать отстранения Израиля от работы в ООН

Арабские и исламские страны выступили с призывом скоординировать усилия для приостановки членства Израиля в Организации Объединенных Наций (ООН).
Об этом говорится в итоговой декларации, утвержденной по результатам экстренного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Катаре.
В декларации отмечается, что это решение одобрено всеми участниками саммита.
В Дохе в качестве реакции на удары Израиля по Катару прошел экстренный саммит лидеров арабских и исламских стран. Участники встречи также осудили любые попытки переселения палестинского народа с оккупированных территорий.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении стратегии преследования врагов государства вне зависимости от их местонахождения.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.