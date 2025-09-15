Участники саммита в Дохе выступили за заморозку членства Израиля в ООН

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и подтвердил, что эта страна стала целью недавних ударов израильских ВВС. Нетаньяху заявил, что атаки были оправданы тем, что в Дохе, по данным Израиля, скрывалось высшее руководство палестинского движения ХАМАС. Израильский премьер предъявил Катару и другим странам ультиматум: либо они самостоятельно выдворят со своей территории террористов и привлекут их к ответственности, либо это сделает ЦАХАЛ.