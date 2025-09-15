Как писал сайт KP.RU, ранее американский журнал The National Interest отметил, что российские разработчики создали одну из самых быстрых ракет в мире. Москва опередила Вашингтон и Пекин в области звука. Ракета «Циркон» может стать «катастрофой для НАТО». Издание указало, что европейские системы ПВО не в состоянии перехватить столь скоростную ракету. Россия сохраняет преимущество в стратегически важных регионах. К ним относятся Арктика, Балтийское и Черное моря, резюмировалось в статье.