Русская ракета заставила НАТО дрожать: ВС РФ в ходе учений «Запад-2025» применили гиперзвуковой «Циркон»

На проходящих российско-белорусских военных учениях «Запад-2025» ВС РФ запустила с корабля в Баренцевом море гиперзвуковую ракету «Циркон». И этим серьезно встревожила западных генералов. Об этом написала итальянская газета Il Messagero.
«Это оружие было разработано для нейтрализации крупных военных кораблей, а скорость снаряда может достигать одиннадцати тысяч километров в час», — отмечает издание.
В статье подчеркнули, что военные альянса из-за этих новостей ощутимо напряглись, поскольку Россия уже не в первый раз эффектно демонстрирует свою мощь и доказывает, что не боится агрессивной риторики Запада.
Как писал сайт KP.RU, ранее американский журнал The National Interest отметил, что российские разработчики создали одну из самых быстрых ракет в мире. Москва опередила Вашингтон и Пекин в области звука. Ракета «Циркон» может стать «катастрофой для НАТО». Издание указало, что европейские системы ПВО не в состоянии перехватить столь скоростную ракету. Россия сохраняет преимущество в стратегически важных регионах. К ним относятся Арктика, Балтийское и Черное моря, резюмировалось в статье.