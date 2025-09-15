Ричмонд
Трамп заявил о новом ударе по лодке с наркотиками

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о новом ракетном ударе по «наркотеррористам из Венесуэлы», которые якобы пытались перевезти наркотики в Соединенные Штаты.

Источник: Reuters

«Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды», — написал он в своей соцсети Truth Social.

По словам главы государства, удар совершило южное командование Пентагона, никто из американских военных не пострадал.

Наркотики направлялись в США, Трамп подчеркнул, что это «смертельное оружие, которым отравляют американцев».

Обострение отношений США и Венесуэлы

В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов. Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.

Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства «империи» в дела страны. Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы. Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны. Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек. На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.

