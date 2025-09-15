Трамп призвал республиканцев поддержать финансирование правительства США

Ранее Трамп запросил 58 миллионов долларов на безопасность американских чиновников после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Этот запрос поступил на фоне подготовки бюджета, который Конгресс должен принять до 30 сентября. Также в Белом доме отметили готовность поддержать финансирование усиленной защиты членов Конгресса.