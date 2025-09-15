Трамп призвал республиканцев поддержать финансирование правительства США

«Республиканцы должны держаться вместе и проголосовать “за”, чтобы остановить Чака Шумера от закрытия правительства. Демократы хотят шатдауна. Республиканцы хотят, чтобы правительство работало», — написал Трамп в понедельник в своей соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, неудача в голосовании «не является приемлемым вариантом».
Ранее Трамп запросил 58 миллионов долларов на безопасность американских чиновников после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Этот запрос поступил на фоне подготовки бюджета, который Конгресс должен принять до 30 сентября. Также в Белом доме отметили готовность поддержать финансирование усиленной защиты членов Конгресса.