Несколько стран присоединятся к инициативе НАТО

Четыре страны (Испания, Италия, Великобритания и Швеция) заявили о планах присоединиться к инициативе Североатлантического альянса «Восточный страж». Об этом говорится на сайте НАТО.

Источник: Reuters

«Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны, а Испания и Великобритания вскоре объявят о своей поддержке. Италия и Швеция также дали понять, что окажут помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках инициативы прибыли три вертолета из Чехии. Также Германия выделила четыре истребителя Eurofighter.

Ранее стало известно, что в Польше запущена операция НАТО под названием «Восточный страж». Ее целью стало усиление обороны восточного фланга на фоне массового прилета беспилотников на польскую территорию.

