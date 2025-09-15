Несколько стран присоединятся к инициативе НАТО

«Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны, а Испания и Великобритания вскоре объявят о своей поддержке. Италия и Швеция также дали понять, что окажут помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках инициативы прибыли три вертолета из Чехии. Также Германия выделила четыре истребителя Eurofighter.
Ранее стало известно, что в Польше запущена операция НАТО под названием «Восточный страж». Ее целью стало усиление обороны восточного фланга на фоне массового прилета беспилотников на польскую территорию.
