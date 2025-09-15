Президент латиноамериканской страны надеется в 2026 году полностью побороть наркотрафик

Венесуэльский президент Николас Мадуро надеется, что в следующем году его страна полностью избавится от наркотрафика. Такое заявление лидер южноамериканского государства сделал в ходе пресс-конференции.
Также Мадуро считает, что в 2026 году Венесуэла избавится и от присутствия наркотеррористических групп.
По словам Мадуро, утверждение, что Венесуэла является источником наркотиков — это ложь, которая направлена на оправдание попыток внешнего давления на страну.
«В Венесуэле нет ни одного гектара коки. Когда на границе нашли три гектара посадок, мы их уничтожили. У нас нет лабораторий по производству кокаина, а те, что выявляем, сразу ликвидируем», — заявил президент.
Глава Венесуэлы добавил, что главным производителем кокаина по-прежнему является соседняя Колумбия. Там выращивается около 400 тыс. гектаров коки.
