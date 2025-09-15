Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент латиноамериканской страны надеется в 2026 году полностью побороть наркотрафик

Венесуэльский президент Николас Мадуро надеется, что в следующем году его страна полностью избавится от наркотрафика.

Венесуэльский президент Николас Мадуро надеется, что в следующем году его страна полностью избавится от наркотрафика. Такое заявление лидер южноамериканского государства сделал в ходе пресс-конференции.

Также Мадуро считает, что в 2026 году Венесуэла избавится и от присутствия наркотеррористических групп.

По словам Мадуро, утверждение, что Венесуэла является источником наркотиков — это ложь, которая направлена на оправдание попыток внешнего давления на страну.

«В Венесуэле нет ни одного гектара коки. Когда на границе нашли три гектара посадок, мы их уничтожили. У нас нет лабораторий по производству кокаина, а те, что выявляем, сразу ликвидируем», — заявил президент.

Глава Венесуэлы добавил, что главным производителем кокаина по-прежнему является соседняя Колумбия. Там выращивается около 400 тыс. гектаров коки.

Читайте также: Рубио заявил, что США ударили по судну с наркотиками в Карибском море.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше