Трамп объявил о ракетном ударе по венесуэльским наркокурьерам в международных водах

Президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по наркокартелю из Венесуэлы, пытавшемуся перевезти наркотики в Соединённые Штаты. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он сообщил, что удар был нанесён в международных водах, где находились трое подтверждённых участников наркокартеля.