Трамп объявил о ракетном ударе по венесуэльским наркокурьерам в международных водах

Президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по наркокартелю из Венесуэлы, пытавшемуся перевезти наркотики в Соединённые Штаты.

Президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по наркокартелю из Венесуэлы, пытавшемуся перевезти наркотики в Соединённые Штаты. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он сообщил, что удар был нанесён в международных водах, где находились трое подтверждённых участников наркокартеля.

По словам Трампа, операцию провело Южное командование Пентагона, при этом американские военнослужащие не пострадали. Президент подчеркнул, что наркотики, направлявшиеся в США, являются «смертельным оружием», отравляющим американское общество.

При этом венесуэльский президент Николас Мадуро надеется, что в следующем году его страна полностью избавится от наркотрафика.

