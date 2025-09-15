Армия Израиля заявила об ударе по штабу «Хезболлы» в районе Набатии в Ливане

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные нанесли новый удар по югу Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Целью назван штаб вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в районе города Набатия. По версии израильской стороны, «присутствие штаба в этом районе является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном».
«Террористическая организация “Хезболла” продолжает предпринимать попытки восстановить свою террористическую инфраструктуру в Ливане, ставя под угрозу гражданское население Ливана и используя его в качестве живого щита», — утверждают в армии.
«Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз Государству Израиль», — предупредили военные. -0-