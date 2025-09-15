Армия Израиля атаковала штаб «Хезболлах» в соседней стране

Как отметили в ЦАХАЛ, присутствие штаба «Хезболлах» в этом районе «является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном».
«Хезболлах» продолжает предпринимать попытки восстановить свою террористическую инфраструктуру в Ливане, ставя под угрозу гражданское население страны и используя его в качестве живого щита", — считают в армии обороны Израиля.
Там добавили, что ЦАХАЛ продолжит принимать необходимые меры для «устранения любых угроз Государству Израиль».
Ранее исламские страны решили требовать отстранения Израиля от работы в ООН.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше