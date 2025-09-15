Ричмонд
Армия Израиля атаковала штаб «Хезболлах» в соседней стране

Военные Израиля нанесли еще один удар по югу Ливана. Целью стал штаб вооруженного крыла шиитской организации «Хезболлах» в районе города Набатия, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Как отметили в ЦАХАЛ, присутствие штаба «Хезболлах» в этом районе «является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном».

«Хезболлах» продолжает предпринимать попытки восстановить свою террористическую инфраструктуру в Ливане, ставя под угрозу гражданское население страны и используя его в качестве живого щита", — считают в армии обороны Израиля.

Там добавили, что ЦАХАЛ продолжит принимать необходимые меры для «устранения любых угроз Государству Израиль».

Ранее исламские страны решили требовать отстранения Израиля от работы в ООН.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

