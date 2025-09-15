Глава Минэнерго Райт: США не могут отказаться от обогащенного урана из РФ

Глава американского министерства энергетики Крис Райт сообщил, что США пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России. В интервью агентству Bloomberg, сделанном на фоне ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене, он отметил, что страна приближается к тому моменту, когда полностью прекратит использование российского урана, но этого еще не произошло.