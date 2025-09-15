Глава Минэнерго Райт: США не могут отказаться от обогащенного урана из РФ

Глава американского министерства энергетики Крис Райт сообщил, что США пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России. В интервью агентству Bloomberg, сделанном на фоне ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене, он отметил, что страна приближается к тому моменту, когда полностью прекратит использование российского урана, но этого еще не произошло.
Райт подчеркнул, что этот переход еще не завершен, и финансирование таких мер продолжается.
По мнению американского чиновника, в Белом доме надеются наблюдать быстрое увеличение потребления урана внутри страны, что связано как с эксплуатацией крупных реакторов, так и с развитием малых модульных установок. Эта стратегия обусловлена необходимостью уменьшить зависимость от зарубежных поставок и увеличить внутреннее производство топлива для атомной энергетики.
Райт подчеркнул, что для достижения этих целей США требуют значительных объемов внутреннего производства урана и обогащающих мощностей. Такой шаг, по его словам, является ключевым компонентом энергетической политики страны, позволяющей повысить энергетическую безопасность и обеспечить долгосрочное развитие ядерной отрасли на внутреннем рынке.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и США могли бы развивать сотрудничество в таких отраслях, как атомная энергетика и металлургия, включая взаимодействие в сфере редких и редкоземельных металлов.