В США заявили о несправедливости приговора Болсонару в Бразилии

В Соединённых Штатах расценили приговор экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару как нарушение закона. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, анонсировав ответные меры со стороны Вашингтона.

Источник: Life.ru

Рубио сообщил в интервью Fox News, что Америка считает приговор Болсонару свидетельством разрушения принципа верховенства закона в Бразилии. Он добавил, что США предпримут ответные действия и объявят о дополнительных мерах в ближайшее время.

Ранее Жаира Болсонару приговорили к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о подготовке государственного переворота. Суд также признал виновными его ближайших соратников. В частности, экс-министр обороны Уолтер Брага Нету получил 26 лет лишения свободы. Бывший министр юстиции и общественной безопасности Андерсон Торрес получил 24 года тюрьмы. Аналогичный срок был назначен и экс-главе ВМС Бразилии Альмиру Гарньеру Сантусу. Аугусту Элену, руководивший Управлением по институциональной безопасности в администрации Болсонару, был приговорён к 21 году лишения свободы.

