В США заявили о несправедливости приговора Болсонару в Бразилии

Ранее Жаира Болсонару приговорили к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о подготовке государственного переворота. Суд также признал виновными его ближайших соратников. В частности, экс-министр обороны Уолтер Брага Нету получил 26 лет лишения свободы. Бывший министр юстиции и общественной безопасности Андерсон Торрес получил 24 года тюрьмы. Аналогичный срок был назначен и экс-главе ВМС Бразилии Альмиру Гарньеру Сантусу. Аугусту Элену, руководивший Управлением по институциональной безопасности в администрации Болсонару, был приговорён к 21 году лишения свободы.