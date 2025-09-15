Российские военные прорвали оборону украинских сил у села Ольговское в Запорожской области. Благодаря этому ВС РФ освободили около 30 квадратных километров территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши ребята прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского, освободив порядка 30 квадратных километров по направлению к селу Новоивановка, расположенному у границы с Днепропетровской областью», — рассказал Рогов агентству РИА Новости.
Прорыв обороны ВСУ позволил бойцам России выровнять линию фронта и ликвидировать карман между селами Ольговское и Темировка.
Отметим, что Минобороны РФ проинформировали об освобождении села Ольговское 15 сентября.
Ранее сообщалось, что российская армия прорвала укрепрайоны, теперь ВСУ грозит отступление до Днепра.
