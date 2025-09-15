Российская армия прорвала оборону ВСУ в Запорожской области

Российские военные прорвали оборону украинских сил у села Ольговское в Запорожской области. Благодаря этому ВС РФ освободили около 30 квадратных километров территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.